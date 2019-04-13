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Hackerlar FBI ajanlarının kayıtlarını ele geçirdi!

ABD istihbarat birimi FBI'da görevli yaklaşık 4 bin personel ve emniyet görevlisinin kayıtlarının bilgisayar korsanları tarafından çalındığı ortaya çıktı.

13 Nisan 2019 Cumartesi 11:58
Hackerlar FBI ajanlarının kayıtlarını ele geçirdi!

Techcrunch internet sitesinde yer alan habere göre, bilgisayar korsanları, FBI Ulusal Akademisi Derneği'ne ait internet sitelerine sızarak, federal ajan ve emniyet görevlilerine ait, hizmete özel kullanım için tutulan personel kayıtlarını çaldı.

Kayıtlarda görevlilerin isimleri, unvanları, adresleri, telefon numaraları ve eposta adreslerinin yer aldığı belirtildi.

Korsanlar 4 bine yakın kişinin kişisel bilgilerinin yer aldığı kayıtları, Ukrayna'dan yayın yapan bir internet sitesinde yayımladı.

İnternet sitesine açıklama yapan korsanlardan biri, FBI dışında, ABD hükümetiyle ilişikili binden fazla web sitesine sızarak 1 milyondan fazla kamu görevlisinin bilgilerini kişisel bilgilerini ele geçirdiklerini iddia etti. Bilgisayar korsanı, bu bilgileri "karanlık web" adı verilen, özel tarayıcılarla ulaşılan gizli çevrimiçi portallar üzerinden anonim alıcılara satmayı planladıklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 11:58
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