Hackerlar da ABD'ye savaş açtı!
ABD'de siyahi vatandaş George Floyd'un polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından başlayan protestolara ünlü Hacker grubu Anonymous da katılma kararı aldı.
ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 46 yaşındaki siyahi vatandaş George Floyd'un polis memuru Derek Chauvi tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protesto gösterileri ülke çapında yayılırken, ünlü Hacker grubu Anonymous da protestolara katılma kararı aldı.
Anoynmous'un Minneapolis Polis Teşkilatı'na (MPD) savaş ilan etmesi sonucu Minneapolis Belediyesi ve MPD internet siteleri ulaşıma kapandı.