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Yaşam Hacker, Tesla marka arabanın işlevi bilinmeyen özelliğini ifşa etti
Yaşam

Hacker, Tesla marka arabanın işlevi bilinmeyen özelliğini ifşa etti

"Yeşil" olarak tanınan hacker, Tesla marka yeni arabalarının dikiz aynasına yerleştirilmiş kameranın, sürücülerin direksiyon arkasındayken telefon kullanıp kullanmadığını veya başka bir şekilde dikkatinin dağılıp dağılmadığını izliyor olabileceğini ortaya çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 14:16:00 -
Hacker, Tesla marka arabanın işlevi bilinmeyen özelliğini ifşa etti

Tesla şirketinin CEO'su Elon Musk daha önce kameranın, geleceğin sürücüsüz taksilerinde vandallığı engellemek için kullanılacağını belirtmişti. Ancak son ifşa, kameranın bundansa insan sürücüleri gözlemek için geliştirildiğini gösteriyor gibi görünüyor.

"Yeşil" lakaplı hacker, elektrikli arabanın yazılımındaki bir dizi anahtar kelimeyi keşfetti. Bu kelimeler kameranın, kazadan önceki anlarda olayın sebebini belirlemek için, sürücünün eylemlerini algıladığının ileri sürülmesine sebep oldu.

Bu kelimelerin arasında "körleşmiş", "gözü kapalı", "telefon kullanımı" ve "baş aşağı" kelimeleri bulunuyor.

Nisan ayında bir Twitter kullanıcısı kameranın, insan sürücünün olmadığı durumlarda yolcuların arabaya zarar vermesini engellemek için "robot taksilerde" kullanılacağı tahmininde bulunmuştu.

 

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