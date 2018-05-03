Haciz için gitti, silahlı saldırıya uğradı!
Avukat Tuna Yeşilkaya, Gaziantep'te haciz için gittiği mağazada iş yeri sahibi tarafından silahlı saldırıya uğradı.03 Mayıs 2018 Perşembe 19:38
Haciz işlemi için merkez Şehitkamil ilçesi Değirmiçem Mahallesi Gazimuhtarpaşa Bulvarı üzerinde bulunan bir giyim mağazasına giden avukat Tuna Yeşilkaya (45) ile iş yeri sahibi Yılmaz T. arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında Yılmaz T, Yeşilkaya'ya tabancayla ateş etti.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR
Bacağından yaralanan Yeşilkaya, 112 Acil Servis ekiplerince, 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradaki ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen Yeşilkaya'nın tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri, Yılmaz T'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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