Haciz için gitti, silahlı saldırıya uğradı!

Haciz işlemi için merkez Şehitkamil ilçesi Değirmiçem Mahallesi Gazimuhtarpaşa Bulvarı üzerinde bulunan bir giyim mağazasına giden avukat Tuna Yeşilkaya (45) ile iş yeri sahibi Yılmaz T. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Yılmaz T, Yeşilkaya'ya tabancayla ateş etti.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Bacağından yaralanan Yeşilkaya, 112 Acil Servis ekiplerince, 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen Yeşilkaya'nın tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, Yılmaz T'nin yakalanması için çalışma başlattı.