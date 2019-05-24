Hacivat-Karagöz gösterisi kahkahaya boğdu

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde eğitim veren Büyükşehir Belediyesi İsmet İnönü İlkokulu’nun hazırladığı Hacivat-Karagöz orta oyunu, Ramazan Sokağı’nda sergilendi.

Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organizasyonunda Büyükşehir Belediyesi İsmet İnönü İlkokulu Okul Aile Birliği ve Okul Yönetimi tarafından hazırlanan gösteri, vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Ramazan Sokağı’nda gerçekleştirilen gösteriye Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz, Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Cengiz Vural, Yanıkağıl İlkokulu Müdürü Ercan Küçük ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

“Hacivat – Karagöz halkın ortak malıdır’’

Gösteri dolayısıyla açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi İsmet İnönü İlkokulu Müdürü Murat Bekdaş, ‘’Hacivat- Karagöz ;İslamiyet’i kabul eden Osmanlı toplumunun dilini, inançlarını, siyasal ve sosyal olaylara bakışını, gelenek – görenek ve zanaatlarını, yansıtan zengin bir kaynaktır. Karagöz oyunundaki metinler halkın ortak malıdır. Olayları kimin düzenlediği belli değildir. Oyundaki konuların sözlerini, her oyuncu, oyun anında kendine göre ayarlar. Dolayısıyla oyunun önceden hazırlanmış bir metni yoktur, oyun doğaçlamaya dayalıdır. Hacivat –Karagöz bizim kendi rengimiz, kendi kültürümüz, kendi değerimiz. Buna sahip çıkmak istiyoruz. Kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak istiyoruz’’ diyerek, gösteride emeği geçenlere teşekkür etti.