Hacısalihoğlu: Bu zorlu süreci de el birliğiyle atlatacağız

Zorlu sürecin aşılacağını kaydeden Hacısalihoğlu, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan ve tüm kabine üyelerimizin cesur kararlar alarak büyük bir sorumluluk üstlenmeleri takdire şayandır. Bundan sonra da Türkiye ekonomisinin alınacak kararlarla daha da iyiye gideceğine, dünya genelinde yaşanan anlık dalgalanmaların ülkemize etkilerinin de zaman içerisinde bertaraf edileceğini inancımız tamdır.”