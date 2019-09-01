0553 313 94 23

Hacire Anne'nin oğlu için karar verildi

Diyarbakır'da yaşayan Hacire Akar'ın, "HDP'liler yavrumu dağa kaçırdılar" diyerek il başkanlığı binasının önünde oturma eylemi yapmasının ardından oğlu Mehmet Akar güvenlik güçlerince yakalanmıştı. Mehmet Akar, tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkemeden ev hapsi cezası aldı.

01 Eylül 2019 Pazar 15:07
Hacire Anne'nin oğlu için karar verildi

Diyarbakır'da dağa kaçırıldığı iddia edilen Mehmet Akar, ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. Haber alamadığı oğlunun HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia eden anne Hacire Akar'ın parti binası önünde başlattığı oturma eyleminin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin titiz çalışması sonucu ulaştığı Mehmet Akar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Savcılık ifadesinin ardından zanlı Akar, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, Akar hakkında "elektronik kelepçe takmak suretiyle konutu terk etmeme ve yurt dışı çıkış yasağı" ile adli kontrol şartı uygulanmasını kararlaştırdı.

Hacire Anne HDP binası önünde eylem yapmıştı

Kamuyounda Hacire Anne olarak tanınan Hacire Akar, oğlu Mehmet Akar'ın ortadan kaybolması üzerine polis merkezine başvuru yapmıştı. Daha sonra oğlunun telefonunu inceleyen ve HDP'den gelen mesajlardan dolayı HDP Diyarbakır İl Başkanlığına giderek parti yetkililerinden oğlunu isteyen Akar, olumsuz yanıt alması üzerine camını kırdığı parti il binasının önünde oturma eylemi başlatmıştı.

HDP'lilerin saldırısına uğramıştı

HDP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Sait Demir'in de aralarında bulunduğu bir grup partili tarafından uğradığı saldırıya rağmen mücadelesinden vazgeçmeyen anne anne Akar'ın başlattığı ve ailedeki kadınların desteğiyle süren oturma eylemi, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin dağa kaçırıldığı iddia edilen Mehmet Akar'a ulaşmasının ardından son bulmuştu.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 15:07
  1. Diyarbakır
  2. HDP
  3. Hacire Akar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lüks tekne alevlere teslim oldu
    1. Lüks tekne alevlere teslim oldu
    2. Filipinler’de uçak düştü: 7 ölü
    3. Bakan Kasapoğlu’dan İstanbul’da..
    4. Papa asansörde mahsur kaldı
    5. Cemil Meriç'in kütüphanesindeki..
    6. Devlet Ana 'kuruluşun beşiği'nde..
    7. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği’nden..
    8. 738. Hayme Ana'yı Anma ve Göç..
    9. Tartıştıkları şahsı bıçaklayarak..
    10. 15 Temmuz Şehitler Anıtı’na küstah..
    11. ABD'deki ISNA Kongresi'ne "Keşmir"..
    12. İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi! Alpay..
    13. Fehmi Koru, Ali Babacan ile ilgili son..
    14. GÜNCELLEME - Sakarya Ticaret Borsası..
    15. Datça’da 35 göçmen yakalandı
    16. 16 gündür aranan şahıs uçurumda ölü..
    17. Refüje çıkan otomobil ağaca çarptı: 1..
    18. Başkan Çiftçi, resim sergisini gezdi
    19. 16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda..
    20. Balıkesir’de alkollü araç kullanan 27..
    21. Hacire Anne'nin oğlu için karar verildi
    22. Balıkçılık Av Sezonu, Çatalzeytin’de..
    23. Kılıçdaroğlu, A Milli Erkek Basketbol..
    24. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı..
    25. İsrail'den Lübnan ormanlarına yangın..
    26. Norveç’teki helikopter kazasında ölü..
    27. İmamoğlu eşini 'koluna vurarak' uyardı!
    28. Otomobil meyve alanlara çarptı: 4..
    29. Pakistan'dan flaş çağrı: Bunu..
    30. BAŞGAD Vali Hulusi Şahin’e plaket verdi
    “Gençlik nereye gidiyor?” eleştirilerine verdiği cevap sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı! “Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaşta değilim, çünkü…”
    “Gençlik nereye gidiyor?” eleştirilerine verdiği cevap sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı! “Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaşta değilim, çünkü…”
    “Köprüden önce son çıkışla muhalefet oldunuz...” Kemal Öztürk’e ‘ihanet’ iması!
    “Köprüden önce son çıkışla muhalefet oldunuz...” Kemal Öztürk’e ‘ihanet’ iması!
    Yunan mağlubiyeti terör sevici HDP’nin zoruna mı gidiyor?
    Yunan mağlubiyeti terör sevici HDP’nin zoruna mı gidiyor?
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak