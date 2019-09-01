Hacire Anne'nin oğlu için karar verildi Diyarbakır'da yaşayan Hacire Akar'ın, "HDP'liler yavrumu dağa kaçırdılar" diyerek il başkanlığı binasının önünde oturma eylemi yapmasının ardından oğlu Mehmet Akar güvenlik güçlerince yakalanmıştı. Mehmet Akar, tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkemeden ev hapsi cezası aldı.

Diyarbakır'da dağa kaçırıldığı iddia edilen Mehmet Akar, ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. Haber alamadığı oğlunun HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia eden anne Hacire Akar'ın parti binası önünde başlattığı oturma eyleminin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin titiz çalışması sonucu ulaştığı Mehmet Akar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi Savcılık ifadesinin ardından zanlı Akar, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, Akar hakkında "elektronik kelepçe takmak suretiyle konutu terk etmeme ve yurt dışı çıkış yasağı" ile adli kontrol şartı uygulanmasını kararlaştırdı. Hacire Anne HDP binası önünde eylem yapmıştı Kamuyounda Hacire Anne olarak tanınan Hacire Akar, oğlu Mehmet Akar'ın ortadan kaybolması üzerine polis merkezine başvuru yapmıştı. Daha sonra oğlunun telefonunu inceleyen ve HDP'den gelen mesajlardan dolayı HDP Diyarbakır İl Başkanlığına giderek parti yetkililerinden oğlunu isteyen Akar, olumsuz yanıt alması üzerine camını kırdığı parti il binasının önünde oturma eylemi başlatmıştı. HDP'lilerin saldırısına uğramıştı HDP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Sait Demir'in de aralarında bulunduğu bir grup partili tarafından uğradığı saldırıya rağmen mücadelesinden vazgeçmeyen anne anne Akar'ın başlattığı ve ailedeki kadınların desteğiyle süren oturma eylemi, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin dağa kaçırıldığı iddia edilen Mehmet Akar'a ulaşmasının ardından son bulmuştu.

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