Hacılar’da muhtarlar toplantısı yapıldı

Hacılar ilçesinin sorunlarını görüşmek, vatandaşların şikâyet ve önerilerinin ilgili kurumlara iletilmesi amacıyla düzenlenen ağustos ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Gürdoğanlar Ortaokulunda gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Muhittin Doğan, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. İlçe genelinde tespit edilen talep, istek ve şikâyetleri, mahalle muhtarları aracılığıyla değerlendiren Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, müreffeh bir Hacılar için vatandaşların istek, talep ve önerilerinin çözüme kavuşturulması gerektiğini, bu manada tüm kurum ve kuruluşlar olarak el birliği ile çalıştıklarını söyledi.

Toplantıda daire amirleri, kurumlar tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi.