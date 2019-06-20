Hacılar ne zaman gidecek 2019

Kutsal topraklara gidip hac vazifesini yerine getirecek olan binlerce hacı adayı Kabe-yi Muazzama ve Mescid-i Nebevi başta olmak üzere mübarek yerleri görmek için büyük bir sabırsızlık içinde. Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 Yılı Hac Organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri belli oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 Yılı Hac Organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına ait kafile, kafile başkanı, din görevlisi, gidiş ve dönüş bilgileri hac.gov.tr adresinden erişime açıldı.

Hacı Adaylarının Kafile ve Gidiş Tarihlerini Öğrenmek için tıklayınız

Hac kura ve durum sorgulama için tıklayınız

Hac programına giriş için tıklayınız

Hac Kaydı Yapmaya Yetkili Acentalar için tıklayınız

Hac Tercih Türleri ve Fiyatları tıklayınız

Hac Organizasyonu Sağlık Personeli Mülakat Sonucu Belli Olmuştur. Öğrenmek için tıklayınız