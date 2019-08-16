Hacılar dönüş yolunda Türkiye'den kutsal topraklara gelerek hac farizasını yerine getiren hacılar, yurda dönmeye başlıyor- İlk olarak İstanbul 19. kafile, bu gece Cidde üzerinden İstanbul'a hareket edecek

MEDİNE (AA) - Türkiye'den kutsal topraklara gelerek hac farizasını yerine getiren hacılar, yurda dönmeye başlıyor. İlk kafile, bu gece Cidde'den İstanbul'a hareket edecek. İlk kafilenin 5 Temmuz'da İstanbul'dan yola çıkmasıyla başlayan Türk hacıların kutsal topraklara yolculuğunda, bu gece Cidde'den yola çıkacak kafileyle dönüş sürecine girilecek. Kutsal topraklardan ilk olarak İstanbul 19. kafile, bu gece Cidde üzerinden havayoluyla yurda dönecek. Kocaeli 6. kafilenin 4 Eylül'de Cidde'den havalanmasıyla Mekke'de Türk hacı kalmayacak. Medine'den ise ilk olarak 18 Ağustos'ta, İstanbul 18. kafile, yurda dönmek için yola çıkacak. Medine'den son olarak 14 Eylül'de, Ankara 26. kafilenin Türkiye'ye dönmesiyle Türk hacıların tamamı kutsal topraklardan ayrılmış olacak.

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