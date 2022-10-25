Hacı Mustafa Yılmaz hoca vefat etti
Sümbül Efendi Erkek Kur'an Kursu ve Sümbül Efendi Eğitim Vakfı kurucusu Hafız Mustafa Yılmaz hoca vefat etti.
Sümbül Efendi Kur'an Kursu'ndan yapılan açıklamada, "Hacı Mustafa Yılmaz hocamız hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenaze namazı 26.10.2022 çarşamba günü ikindi namazına müteakip Sümbül Efendi Camiinde kılınacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm talebelerine başsağlığı dileriz." denildi.
Sosyal medya hesabından vefat haberi paylaşıldı.