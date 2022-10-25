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İSLAM Hacı Mustafa Yılmaz hoca vefat etti
İSLAM

Hacı Mustafa Yılmaz hoca vefat etti

Sümbül Efendi Erkek Kur'an Kursu ve Sümbül Efendi Eğitim Vakfı kurucusu Hafız Mustafa Yılmaz hoca vefat etti.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 15:42:00 -
Hacı Mustafa Yılmaz hoca vefat etti

Sümbül Efendi Kur'an Kursu'ndan yapılan açıklamada, "Hacı Mustafa Yılmaz hocamız hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenaze namazı 26.10.2022 çarşamba günü ikindi namazına müteakip Sümbül Efendi Camiinde kılınacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm talebelerine başsağlığı dileriz." denildi.

Sosyal medya hesabından vefat haberi paylaşıldı.

Sümbül Efendi Tekkesi'nde aşure etkinliği
Sümbül Efendi Tekkesi'nde aşure etkinliği

Aktüel

Sümbül Efendi Tekkesi'nde aşure etkinliği

Sümbül Efendi İlim ve Hizmet Vakfı Yeni Hizmet Binasında.
Sümbül Efendi İlim ve Hizmet Vakfı Yeni Hizmet Binasında.

Aktüel

Sümbül Efendi İlim ve Hizmet Vakfı Yeni Hizmet Binasında.

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