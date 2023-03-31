Hacı Muharrem vurdu ve gol oldu! Topu tam 90’a taktı

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, Kemal Kılıçdaroğlu-Muharrem İnce çatışmasıyla alakalı ilginç bir yazı kaleme aldı. Konuya dair düşüncelerini, kendi ifadesiyle "dümdük söyleyen" Genç, "Hacı Muharrem vurdu ve gol oldu" ifadelerini kullandığı yazısında şunları kaydetti:

"Mevzu ile ilgili olarak entelektüel derinliği haiz bir yorum bekliyorsanız, bizde yok efendim.

Bunun için siyaset bilimcileri dinleyin ya da başka köşe yazılarını okuyunuz.

Bu fakir burada dümdük söyleyecek.

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Mahallenin yaramaz çocuğunu çağırır gibi, "Gel bakalım Muharrem" dedi By Kemal.

Muharrem İnce CHP'nin adayı oldu. Kazanamayacağını bilmelerine rağmen (garanti olsun diye) kendi adayına takoz oldu. Böylece CHP'nin potansiyel genel başkanı tasfiye oldu.

Hasılıkelam CHP'nin Hacı Muharrem'e yapmadığı pislik kalmadı.

Gün oldu devran döndü. Hacı Muharrem kendi partisini kurdu, aday oldu.

O sıralarda CHP'nin kurduğu masa sallanıyor, gacırdayıp duruyordu.

Masada saç saça baş başa aday kavgası oldu. Kâh masadan kalkanlar oldu, kâh masa hop kalktı hop oturdu. Yerinden kalkan masa döndü durdu sonunda HDP'nin kucağına oturdu...

6 yetmedi.., masa, 7 Kocalı Hürmüz' oldu...

O da yetmedi Hacı Muharrem'e muhtaç oldu...

Ama Hacı Muharrem Kuantum biliyordu!.. Akşener'in başına gelenleri de görüyordu...

Bir taşla kuş katliamı yapmaya karar verdi.

Bu sefer Hacı Muharrem; "Gel bakalım Kemal" dedi...

Bye Kemal geldi...

Hacı Muharrem "Hoş geldiniz, güle güle" deyip Bye Kemal'i gönderdi...

"Hoş geldiniz, güle güle", görmek konuşmak istemediğiniz biriyle karşılaşınca söylenen bir sözdür. 'Hadi canım bekleme yapma'nın daha kibar bir versiyonudur...

Neticede Hacı Muharrem vurdu ve gol oldu!..

'Bye Kemal'di.., 'Bye Bye Kemal' oldu...

Yani ne oldu?..

"İntikam soğuk yenen bir yemektir" denir ya, tam da o oldu...

İşte bunlar hep Kuantum Fiziği!.."