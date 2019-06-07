Hacettepe Üniversitesine yüksek lisans ve doktora alımı 2019

Hacettepe Üniversitesine 2019-2020 yüksek lisans ve doktora öğrencileri alınacak. Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden olan Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden yüksek lisans ve doktora öğrenci alım ilanı yapıldı. Peki Hacettepe Üniversitesine yüksek lisans ve doktora alım başvuruları ne zaman? Hacettepe Üniversitesine yüksek lisans ve doktora öğrencisi başvuru şartları neler? Hacettepe Üniversitesine yüksek lisans ve doktora alım başvuruları nereye yapılacak?

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan alım ilanında: Üniversitemiz Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Nüfus Etütleri, Sosyal Bilimler ile Türkiyat Araştırmaları Enstitülerine 2019-2020 Eğitim–Öğretim yılı Güz Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ve Yabancı Uyruklu Yüksek Lisans, Doktora / Bütünleşik Doktora öğrencileri alınacaktır.

Adayların; 10-28 Haziran 2019 tarihleri arasında; Nufüs Etütleri Enstitüsüne, (www.hips.hacettepe.edu.tr)

10-Haziran 02 Temmuz 2019 tarihlerinde ise ;

Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi Enstitüsü (www.ait.hacettepe.edu.tr)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü (www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr)

Fen Bilimleri Enstitüsü (www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr)

Sosyal Bilimler Enstitüsü (www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr)

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsüne (www.turkiyat.hacettepe.edu.tr) başvurmaları gerekmektedir.

Enstitülerin öğrenci kontenjanları, başvuru tarihleri ve koşulları, Enstitülerin web adreslerinde duyurulmuştur.

Posta ile aday kaydı yapılmaz.