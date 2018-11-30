

Hacettepe Üniversitesi kaynaklı bir uyarı:

Kullanılmış sigara dumanı, yanan bir sigaradan çıkan ve sigara içenin dışarı verdiği dumanın bir karışımıdır. Çevresel Sigara Dumanı (ÇSD) olarak da bilinir ve kendisine has kokusuyla kolaylıkla tanınır.

Hacettepe Üniversitesi, ÇSD’nin açılımını böyle yapıyor. İnternet sitesinde yazılanlar ise dehşet verici:

ÇSD havayı kirletir ve elbiseler, perdeler ve mobilya üzerine siner. Çoğu kişi ÇSD’yi nahoş, rahatsız edici ve gözlerle burnu tahriş edici bulur. Daha önemlisi tehlikeli bir sağlık tehdididir. ÇSD içinde 4000’in üzerinde farklı kimyasal madde tespit edilmiştir ve bunların en az 43 tanesi kansere sebep olur.

ÇSD herkes için tehlikeli olmasına rağmen, fetuslar, bebekler ve çocuklar üzerinde daha büyük bir etkisi vardır. Bu olay ÇSD'nin; akciğer, beyin gibi gelişmekte olan organlara zarar vermesiyle gerçekleşir.

Cenin ve yeni doğanda

Anne, cenin ve plasentada kan akımı, hamile her sigara içtiğinde değişir. Ne var ki uzun dönemde bu değişikliklerin sağlık üzerine olan etkileri bilinmemektedir. Bazı çalışmalar hamilelik sırasında sigara içiminin yarık damak-dudak gibi doğumsal bozukluklara sebep olduğunu göstermiştir.

Sigara içen anneler daha az süt üretir ve bebeklerin doğum ağırlığı daha düşüktür.

Çocuk solunum yolları

ÇSD’ye maruz kalma tüm yaşlarda çocuk akciğer verimi ve fonksiyonunu bozar. Çocukluk astımının hem sıklığını hem de şiddetini arttırır. Kullanılmış sigara dumanı sinüzit, rinit (nezle), kistik fibroz, öksürük ve geniz akıntısı problemlerini alevlendirir.

İki yaş altındaki çocuklarda ÇSD bronşit ve zatürre olasılığını arttırır. Yarım paket ve daha fazla sigara içen ebeveynlerin çocuklarının solunum yolu hastalığı nedeniyle hastaneye yatma riski neredeyse iki katına çıkar.

Kulaklar ÇSD’ ye maruz kalma çocuklarda hem kulak enfeksiyonu sayısını hem de hastalık süresini arttırır. Solunan duman burun arkasını orta kulağa bağlayan östaki borusunu tahriş eder. Kulak enfeksiyonları çocuk işitme kayıplarının en sık sebebidir. İlaç tedavisine yanıt vermediğinde kulağa tüp takılması gerekir.

Kullanılmış sigara dumanı kansere sebep olur.

Çocuğunuzun gelişmesinde ÇSD’nin nasıl zarar verdiğini okudunuz ama ÇSD nedeniyle kanser gelişme riskinin ev dışı kanser sebebi kirlilik sebeplerine göre yaklaşık 100.000 kat daha fazla olduğunu biliyor muydunuz? ÇSD’nin her yıl 3.000’den fazla sigara içmeyenin akciğer kanserinden ölmesine sebep olduğunu biliyor muydunuz? Bu gerçekler herkes için oldukça alarm vericiyken çocuğunuzun kullanılmış sigara dumanına maruz kalmasını şimdi durdurabilirsiniz.

Her yıl ülkemizde 100.000 insanımızı erken yaşlarda sigaraya kurban veriyoruz. Bu ne demek? Bu..

Her yıl ülkemizde 100 bin kişinin ölmesi demek;

Her gün 1 uçak düşmesi ve 300 kişinin ölmesi,

Her yıl yüz bin nüfuslu bir şehrimize bir atom bombasının atılması,

Her gün içi dolu 6 otobüsün uçuruma yuvarlanması ve kimsenin sağ kalmaması anlamına geliyor..

NOT: Hacettepe Üniversitesi’nin bu yazısı türkçe bilenler için türkçe yazılmıştır. Yoksa siz türkçe bilmiyor, bu satırları sadece seyrediyor musunuz?!