Hacca gidenleri uğurlama geleneği yaşatılacak

Namazgahın aslına uygun bir işlevle naif bir geleneğin sürdürüleceği bir yer olacağının altını çizen Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, “Yarım asır öncesine kadar Edirne’den yola çıkacak hacı adayları yolculuğa başlamadan önce burada toplanır, ezan okurlar ve kurban keserlerdi. Hacıların yolcu edilmesi ve karşılanmasının nadide örneklerinden birisi durumundaki Edirne Namazgahı ve Çeşmesi’nin faaliyete geçmesiyle, bundan böyle hacca ve umre ziyaretine gidecek kişilerin buradan uğurlanıp karşılanması sağlanacak” dedi.