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Hacamat yaptırmanın yan etkisi var mıdır?

Hacamat sağlık açısından oldukça faydaları ispatlanan Peygamber sünnetlerindendir. Vücudun çeşitli bölgelerine uygulanarak zararlı olan kanın atılmasını sağlar. Bu sayede o bölgedeki rahatsızlığın ortadan kalkmasına yardımcı olur. Peki hacamatı herkes yaptırabilir mi? Hacamat yaptırmanın yan etkisi var mıdır? İşte detaylar...

15 Ağustos 2019 Perşembe 21:42
Hacamat yaptırmanın yan etkisi var mıdır?

Hacamat sağlık açısından oldukça faydaları ispatlanan Peygamber sünnetlerindendir. Vücudun çeşitli bölgelerine uygulanarak zararlı olan kanın atılmasını sağlar. Bu sayede o bölgedeki rahatsızlığın ortadan kalkmasına yardımcı olur. Peki hacamatı herkes yaptırabilir mi? Hacamat yaptırmanın yan etkisi var mıdır? İşte detaylar...

Hacamat nedir?

Yüzyıllardır bir tedavi yöntemi olarak kullanılan hacamatın, vücudu dinlendirdiğini ve sağlıklı kalmasını sağladığına inanılıyor.

Çeşitli nedenlerle vücudumuza giren toksinler, kimyasal maddeler, gıdalar üzerindeki ilaç kalıntılarının idrar veya ter yoluyla atıldığını, doğal yollarla atılamayan kalıntıların deri altında biriktiğini söyleyen uzmanlar, bu birikintileri vücuttan dışarı atmanın bir yolunun da hacamat olduğunu söylüyor.

Hacamatın faydaları nelerdir?

Ağrısız, acısız, yatak istirahatsiz, iş gücü kaybı olmadan tatbik olunan bir tedavi metodu olan hacamat, uygun zaman dilimlerinde belli aralıklarla usulüne uygun olarak yapılırsa, vücudun dışarıya atamadığı ağır metaller, toksinler, serbest radikaller, kullanılan ilaçların ve hormonlu gıdaların vücutta bıraktığı kalıntılar emilerek bedenimizin normal formuna gelmesi sağlanmış olur.

Hacamatın faydaları ise uzmanlar tarafından şöyle sıralanıyor; bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, vücuda direnç kazandırır. Kanda birikmiş ağır metal ve toksinlerin atılmasını sağlar. Ödemleri çözer. Kan üretimi ile görevli organları uyarır. Beyin fonksiyonlarını canlandırır. Ağrıları giderir. İleride oluşabilecek muhtemel hastalıkların önlenmesinde etkilidir. Bel, boyun fıtığı, eklem ağrıları, karaciğer, kalp hastalıkları, psikolojik hastalıkların ve bunun gibi tüm kronik hastalıkların tedavisinde faydalıdır. Göze canlılık verir, görme kabiliyetini artırır Unutkanlık ve dikkat eksikliği olanlar, okuduğunu zor anlayanlar ve baş ağrısı şikayeti olanlar için kafadan hacamat çok faydalıdır.

Hacamat nasıl yapılır?

Vücut direncini arttıran, vücuttaki ağır metal ve toksinlerden kurtulmanın en doğal yöntemlerden birinin de vücudun herhangi bir yerinin üzerine boynuz, bardak, kupa ya da şişe oturtarak kan alma olarak bilinen 'hacamat' tedavisi olduğunu söyleyen uzmanlar, hacamatı kısaca deri altında birikmiş, vücutta hastalıklara neden olan toksinlerden yoğun kanın vakumlanarak dışarı alınması işlemi olarak tanımlıyor.

Hacamat kimlere yaptırılır?

Hacamat yöntemi daha çok geneleksel bir yöntem olduğundan evlerde yapılır. Ancak bu konuda dikkatli olmak ve işinin ehli kişileri bulmak gerekir. Günümüzde bir çok tıp merkezi de hacamatı yapmaktadır. Hacamat yaptıracak kişinin kansızlık ve pıhtılaşma gibi hayati tehlike yaratacak sorunu olmaması gerekir. Haliyle bir doktor tavsiyesi aldıktan sonra hacamat yaptırmak gerekir.

Hacamat kimlere yapılır?

Genelde sırt bölgesinden uygulama yapılsa da , yaptıran kişinin hastalığına, şikayetine göre baş bölgesi ve vücudun diğer akupunktur noktalarına da uygulanabilir. Ancak uygulama yapılacak bölge doktor tarafından belirlenmelidir.

Hacamatın yan etkisi var mıdır?

Hacamat tedavisinde kullanılan tüm malzemenin (kupa, bistüri, vakum aparatı, vb.) tek kullanımlık olması ve sağlık merkezlerinde yapılması, enfeksiyon riski açısından önemlidir. Hacamat tedavisi sırasında özellikle ilk defa hacamat olan kişilerde baş dönmesi, mide bulantısı olabilir ancak bu durum geçicidir. Hacamat yaptıran kişilerin mutlaka doktor ya da doktor gözetiminde sağlık personeli tarafından uygulama yapılan bir klinik ortamda olması, tansiyon-şeker düşmesi ya da yükselmesi, nefes darlığı gibi müdahale gerektiren durumlar açısından önem arz etmektedir. Hacamat tedavisi sonrasında, yatak istirahati gerekmediği gibi işinizi ya da yolculuğunuza engel bir durumda söz konusu olmaz. Hacamat sonrasında rahatlama ve vücut direncinde artma belirgin olarak hissedilir.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 21:42
  1. Ağrı
  2. Hacamat yeniden keşfediliyor
  3. Hacamat yaptırmak istiyenler neler yapmalı?
  4. hacamat yaptırmak
  5. hacamat kimlere yapılır
  6. hacamat kimlere yapılmaz
  7. hacamatın yan etkisi
  8. hacamatın zararı var mı
  9. hacamatın yan etkleri
  10. hacamat nedir

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