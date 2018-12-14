Hacamat -tövbe- öldü sanılanı diriltirmiş

Günümüzde Alternatif Tıp olarak adlandırılan hacamat hakkında Prof. Hüseyin Hayrendis bakın ne diyor:

Muteber hadisimiz şöyle buyuruyor: ‘Kanın galeyanı sizi öldürmeden önce hacamat olun.’ İbni Sina bu konu hakkında şöyle diyor: ‘Her kim kalp krizinden ötürü ölürse onu 72 saat boyunca defnetmeyin, bir dermanı varsa o da hacamattır. Hacamat ölünün kalbini çalıştırır ancak beyin ölümü gerçekleşmiştir. O halde aksırtıcı ilaç verin, böylece kalbi ve beyni arasında bağlantı sağlansın ve yeniden hayata dönsün.'

Biz de tecrübelerimize dayanarak binlerce damar tıkanıklığı ve koroner kalp damarı şikayetiyle gelen kalp hastamızı birkaç seansta hacamatla tedavi ettik. Son olarak belirtirsek, hacamatın olumlu etkisi inkar edilemez.

Odur budur hacamat Müslüman ülkelerde hastalıkların tedavisi için kullanılan bir yöntemdir. Hacamat yapan kişilere "haccam" kullanılan her türlü bardak ya da fanusa "demihcem" ismi verilmektedir.

Hacamat ile vücut içerisinden çıkarılan kan, kirli ve zararlı kandır. Kirli kan damardan alınmamaktadır. Deri yoluyla vücuttan çıkarılan kirli kan, vücuttaki dengelerin normale dönmesini sağlamaktadır. Öncelikle derinin üzeri ince neşter yardımıyla çizilerek üzerine ağzı geniş bir bardak konulmaktadır. İçindeki hava emilmiş bardakta oluşan boşluğun gücü kirli kanın vücuttan çıkmasını sağlamaktadır.

Hacamat Günleri

Hacamatın yapılması için en uygun gün pazartesi.. Cumartesi, çarşamba ve cuma günlerinde hacamat yapılması tavsiye edilmez. Yasak Hadis-i Şerif’lere istinad ettiriliyor. Bu günlerde hacamat yaptırmaktan uzak durmalısınız.

Ayrıca güneşin doğumundan 1 saat sonraki 2 saat hacamat yapılabilir. Eğer bu saatlerde hacamat yapılamadıysa öğlen ile ikindi saatleri arasında hacamat yapılabilir.

Hacamat Öncesi

Hacamat için aç karnına gidilmelidir.

2 gün önceden hayvansal gıda tüketimine son verilmelidir.

Ekşi, acı ve tuzlu yiyecekler tüketmekten uzak durulmalıdır.

Kimlere yapılmaz

Zayıf ve ihtiyar kişilere,

Kandan korkan kişilere,

Kalbi yetmez olanlara,

Hiv ve Aids hastalarına,

Ufak çocuklara,

Şeker hastalarına,

Kansız kişilere,

Düşük tansiyon hastalarına,

Hamilelere...

Hacamatın Faydaları

Hacamat, sinüzite iyi gelir.

Hacamat, baş ağrılarını giderir.

Hacamat, kadın hastalıklarında etkilidir.

Hacamat, bel, sırt ve diz ağrılarına iyi gelir.

Hormon ilaçlarının yan etkilerinden kurtarır.

Hacamat, dengesiz ve yüksek tansiyona iyi gelir.

Hacamat, kalp ve damar hastalıklarında destekleyicidir.

Hacamat, beynin fonksiyonlarını arttırır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Hacamat, kan üretimini destekler. Kansızlık gibi problemlerin önüne geçer.

Dikkat dağınıklığı ve konsantrasyon eksikliğini giderir.

Cilt altındaki kan akışını hızlandırarak sivilceleriniz üzerinde kesin çözüm sağlar.

Kortizon hormonu artırır.

Hacamat, vücutta meydana gelen gazı atar.

Hacamat, toksin temizliğinde kullanılır.

Hacamat, tümör ve kistlere karşı etkilidir.

Hacamat, romatizmayı iyileştirir.