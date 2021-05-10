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Dünya Haca izin çıktı mı? 2021 hac olacak mı? Bu yıl hacca gidilecek mi? Hacca Türkiye’den kaç kişi gidecek?
Dünya

Haca izin çıktı mı? 2021 hac olacak mı? Bu yıl hacca gidilecek mi? Hacca Türkiye’den kaç kişi gidecek?

Hac var mı? Suudi Arabistan 2021 yılı haca izin verdi mi? Bu sene hacca gidilecek mi? soruları milyonlarca hacı adayı tarafından merak ediliyordu. Korona salgını ile tüm dünyada olduğu gibi Arabistan’da da devam ediyor. Salgının gölgesinde haccı olup olmayacağı, hacca izin çıkıp çıkmayacağı araştırılıyordu. Son dakika gelen haberlere göre, Suudi Arabistan 2021 yılı hac için kararını verdi. Peki hac olacak mı? 2021 hac yapılacak mı? Bu sene hacca gidilecek mi? Hacca kimler gidecek? Hacca kaç kişi gidecek? Türkiye’den hacca kaç kişi gidecek? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 08:51:00 -
Haca izin çıktı mı? 2021 hac olacak mı? Bu yıl hacca gidilecek mi? Hacca Türkiye’den kaç kişi gidecek?

Hac nasıl yapılacak? Suudi Arabistan, bu yıl hac ibadetinin, Kovid-19 salgını gölgesinde özel sağlık ve güvenlik şartları çerçevesinde yapılacağını duyurdu. Suudi Arabistan'dan hac ile ilgili çok önemli bir açıklama geldi. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu yıl haccın, hacıların sağlığı koruma altına alınarak, ibadetlerin kolaylıkla yapılmasının sağlanması gözetilerek, özel sağlık ve güvenlik koşullarına göre gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi.

Hacca Türkiye’den kaç kişi gidecek?

Diyanet İşlere Başkanı (DİB) Ali Erbaş daha önce yaptığı açıklamada 80 bin kontenjandan bu yıl 5 bin kişinin hacca gideceğini söylemişti. Açıklamada, haccın koşullarıyla ve önlemlerle ilgili ayrıntıların daha sonra paylaşılacağı bildirildi. Geçtiğimiz haftalarda Reuters'ta yer alan haberde Suudi Arabistan'ın Kovid-19 salgını nedeniyle diğer ülkelerden gelecek hacı adaylarına hac ibadetini yasaklamayı planladığını belirtilmişti. Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti. Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar, her yıl kutsal kentler Mekke ve Medine'yi hac ibadeti için ziyaret ediyor.  Koronavrüs salgınından önceki son hac olan 2019 yılında, yaklaşık 5 milyon kişi Suudi Arabistan'a giriş yapmıştı.

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