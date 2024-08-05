  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tanrıverdi paşaya rahmet, müfterilere hidayet dileği ile!

Türkiye'de dev şirketlerin vergi ödemediği ortaya çıkmıştı! Coca Cola hakkında karar çıktı: 6 milyar dolar...

Netanyahu, arkasındaki 3 ülkeyi açıkladı!

O ülke Yunanistan'a baskı yapıp savaş gemilerini bölgeden çekti: Türk sahasına girin, kabloları döşeyin

Yatırımcılar şokta! Bitcoin ve Ethereum'da kumar oynadılar kabusa uyandılar

İsrail'i korku saldı! Lübnan sınırında olağanüstü savaş hazırlığı

Akıl alır gibi değil! ABD ve İranlı yetkililerin gizli bir toplantıda bir araya geldiği iddia edildi

Çin ile internetten alışveriş yapanlar “Gerekli kararları aldık, yakında göreceksiniz" Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan önemli açıklamalar

5 Ağustos 2024: Günün Âyet ve Hadisi

5 Ağustos 1826: Şânîzâde Mehmed Atâ’ullâh'in vefatı (Vakanüvist)
Gündem Hac ön kayıtları ve yenileme başvuruları başlandı
Gündem

Hac ön kayıtları ve yenileme başvuruları başlandı

Yeniakit Publisher
2024-08-05 11:30:00 -
Hac ön kayıtları ve yenileme başvuruları başlandı

Hac ön kayıtları ve yenileme başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı. Vatandaşlar, kayıt yenileme işlemlerini hac ön kayıt ücreti ödemeden 16 Eylül'e kadar e-Devlet üzerinden yapacak.

Gelecek yıl hac ibadetini yerine getirmek isteyenlerin ön kayıt ve kayıt yenileme başvuruları, e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı.

Hacı adayları, 16 Eylül'e kadar anlaşmalı bankalara ön kayıt ücretlerini yatırarak, e-Devlet üzerinden ön kayıt başvurularını hızlı, kolay ve güvenli şekilde yapabilecek.

Bu yıl, 2024 hac kurasına girdiği halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen ya da kesin kayıt sırası geldiği halde hacca gidemeyenlerin kayıtları, önceki yıllardan farklı olarak Başkanlık tarafından otomatik olarak yenilenmeyecek.

Vatandaşlar, kayıt yenileme işlemlerini hac ön kayıt ücreti ödemeden 16 Eylül'e kadar e-Devlet üzerinden yapacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23