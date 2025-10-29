Hac kura sonucu öğren 2026

Heyecan zirvede. Binlerce kişi, yıllardır beklediği hac yolculuğuna çıkıp çıkamayacağını öğrenmek için nefesini tuttu. Kura çekimi tamamlandığında, gözler sonuç ekranına çevrilecek. Peki, hac kura sonucu nereden nasıl öğrenilir?

Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan duyuruda 2026 yılı hac kuralarının 5 Kasım’da gerçekleştirileceği belirtilmişti. Çekilişin tamamlanmasının ardından sonuçlar aynı gün içinde erişime açılacak. Kura sonuçlarına ulaşmak isteyen vatandaşlar, gün içinde SMS ile bilgilendirilecek.

Hac kura sonucu nasıl öğrenilir?

Sonuçlar, e-Devlet sistemi üzerinden “Diyanet İşleri Başkanlığı Hac İşlemleri” sayfası aracılığıyla sorgulanabilecek. Kura sonucuna göre hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlar; kafilede yer alacaklarını sistem üzerinden görüntüleyebilecek. Ayrıca Diyanet, sonuçları katılımcıların cep telefonlarına SMS yoluyla da gönderecek.

Hac kurasına kaç kişi katıldı?

2026 yılı hac kura listesinde rekor sayıya ulaşıldı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca, toplam 1 milyon 799 bin 835 vatandaşın kura çekimine dahil olduğunu açıkladı. Bunların 1 milyon 615 bini kayıt yenileyenlerden, 184 bini ise ilk kez başvuru yapanlardan oluşuyor.

Kura çekimi nasıl yapılacak?

Hac kura çekimi noter ve basın huzurunda, dijital ortamda gerçekleştirilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın konferans salonunda yapılacak çekiliş, Diyanet TV ekranlarından ve Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Hac vizesi dışında gidenlere uyarı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, geçmiş yıllarda hac vizesi dışında kutsal topraklara gitmeye çalışan kişilerin ciddi mağduriyetler yaşadığını hatırlatarak, “2026 yılında da bu tür girişimlere izin verilmeyecek. Vatandaşlarımız yalnızca resmi hac vizesiyle gitmelidir” ifadelerini kullandı.

Hacı adaylarının sağlık bilgileri sisteme yüklenecek

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, 2026 dönemi için sağlık kriterlerinin netleştiğini belirtti. “Hac vizesi almak isteyen adayların sağlık verileri Suudi Arabistan Hac Bakanlığı sistemine aktarılacak. Eksik belgeleri bulunan adaylar vize alamayacak” dedi.