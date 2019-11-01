Hac kaydı yapma yenileme tarihleri 2020 hac başvuruları ne zaman?

Hac için kutsal topraklara gitmek isteyen hacı adayları 2020 hac kayıtlarının ne zaman başlayacağını sorgulamakta. İslamın beş şartında biri olan hac ibadeti için milyonlarca Müslüman kutsal topraklara gitmekte. Peki hac başvuruları ne zaman? 2020 hac kayıtları nasıl yapılır? Hac kaydı ilk kez yapanlar nasıl yapacak? Hac için nereye başvurulur? Hac kura çekimi ne zaman? Hac kesin kayıt tarihi merak konusu. İşte hac son dakika başvuru kayıt yapma, hac kaydı yenileme, hac kura çekimi ve hac kesin kayıt tarihlerine ilişkin son haberler.

Hac Kayıtları, 2020 hac kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak? Kutsal topraklara gidip hacı olacak adaylar hac kayıtlarını yapma ve hac kayıt yenilemelerini 11 Kasım-12 Aralık 2019 tarihleri arasında yapacaklar. Hac kura çekimi ise 9 Ocak 2020’de yapılacak. Hac kura çekiminde ismi çıkan adaylar hac kesin kayıtlarını 13-24 Ocak 2020 tarihleri arasında yapacak.

Hac kayıt yenileme Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

Hac ön kayıt e devlet üzerinden yapılacaktır.

Hac kayıt güncelleme (kişi sayısı veya otel tipden normal dönüş vs.) müftülüklerden güncellenecektir.

Hac kura sonuçları e devlet üzerinden ilan edilecektir.

Hac kayıt günü kontenjan belgesi alma işlemi e devlet üzerinden yapılacaktır.

Hac kayıt ücretleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından toplanacaktır.