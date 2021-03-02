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Dünya Hac için korona aşısı zorunlu mu?
Dünya

Hac için korona aşısı zorunlu mu?

Korona salgını nedeniyle 2021’de haç sadece yurt içindeki Suudi Arabistan’daki vatandaşlara izin verilmişti. Arabistan yönetimi, 4 Ekim’den itibaren kademeli olarak umre ibadeti yine yurt içindeki vatandaşlarına, 1 Kasım’dan itibaren ise bazı ülkelerden umre ziyaretlerine izin verimişti. 2021 yılında hacca gidecek vatandaşlar için ise Suudi Arabistan’dan son dakika korona aşısı şartı getirildi. Peki hac için korona aşısı zorunlu mu? Korona aşısı yaptırmayan hacca alınmayacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-02 10:53:00 -
Hac için korona aşısı zorunlu mu?

Suudi Arabistan, bu yıl hac farizası için COVID-19 aşısı yapılmasının temel şart olduğunu duyurdu. Suudi Arabistan'da Ukaz gazetesi, Sağlık Bakanı Tevfik er-Rebia'nın bakanlığındaki yetkililere, hacca katılmak isteyenlere COVID-19 aşısı olmanın zorunlu olduğunu, bunun hacca katılım şartlarından biri olarak ilettiğini aktardı. Bakan Rebia, Mekke, Medine ve kutsal mekanlardaki sağlık tesislerinde görev yapacak sağlık çalışanı temini için erkenden hazırlıkların yapılmasını istedi. Ayrıca haberde, Bakanın hacılar için bir COVID-19 komisyonu oluşturulması talimatı verdiği belirtildi.

Hacca bu sene kimler gidecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı, "2020'de hac için kesin kayıt yaptıran hacı adayları, 2021 için 'erteleme' veya 'vazgeçme' tercihinde bulunabilecek." açıklamasında bulunmuştu. Diyanet açıklamasında 2020 yıl hac ibadetini yapmak için kayıt yaptıranların durumunun Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunca görüşülüp karara bağlandığı bildirilen açıklamada, buna göre 2020'de kesin kayıt hakkı elde edip Diyanet İşleri Başkanlığı veya Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'ne (TÜRSAB) bağlı acenteler tarafından alınan kayıtların 2021 yılına devredildiği belirtilmişti.

 

 

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