Hac başvurusu ne zaman 2021? Hac başvurusu yeniden yapılacak mı?

2021 de hac var mı? Hac kuraları ne zaman çekilecek 2021? Hac kayıtları ne zaman başlıyor? 2021 hac ne zaman? İşte detaylar... Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 yılı hac ve umre ibadetleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. 2020 yılı hac ibadeti COVID-19 salgını nedeniyle yapılamadığı için hacı adaylarının kura ve kayıt hakları 2021 yılı için de devam edecek. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile 2021 yılı hac ibadetine ilişkin görüşmelerin sürdüğü belirtilerek, "Görüşmeler neticesinde alınacak kararlar kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

Hacca kimler gidecek?

2021 Hac kayıt yenileme. Suudi Arabistan hükümeti Hacı olmak isteyen herkese koronavirüs aşısı zorunluluğu getirildi. TÜRSAB Yönetim Kurlu Üyesi Diyaeddin Şahin, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Bakanlıkla koordineli olarak çalıştıklarını belirten Diyaeddin Şahin, 2021 yılında haccın kesin olacağını belirtti. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu yıl yapılacak olan hac ibadetinin Covid-19 salgını nedeni ile özel koşullar altında düzenleneceği duyuruldu. Açıklamada, hac vazifesinin hacı adaylarının sağlık ve güvenliğini koruyacak özel önlemler altında düzenleneceği ve hac vazifesinin ‘güvenli bir ortamda gerçekleştirileceği’ ifade edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş; “Suudi Arabistan Hac Bakanlığı ile yaptığımız görüşmelerde, İlk belirlenen yaş ve aşı şartları oldu. Buna göre 18 ile 60 yaş arası hacı adaylarımız kabul edilebilecek. Türkiye’nin geçen yıl hac için kura ile belirlediği 80 bin vatandaşımız bulunuyordu. Korona salgını nedeniyle hacca gidemediler. Bu yılda 60 yaş sınırı getirildi. Bu nedenle yine birçok hacı adayımız yaş sınırına takılacak maalesef. Ama yapacak bir şeyimiz yok” şeklinde konuştu.

Hac ne zaman yapılacak?

Bu yıl yani 2021'de hac ibadeti 17-22 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, "2020 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlarımızdan kayıt yaptıranların kura hakları 2021 yılına kurasız olarak devredilecek,” açıklamasını yapmıştı.