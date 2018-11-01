Türkiye son dönemlerde sanayide yerli üretim olan silah ve teçhizatları üretiyor. Türkiye, Zeytin Dalı Harekatında gururumuz olan milli silahlarımızı test etme imkanına sahip oldu. Yine yerli üretim olan ve Harp Başlığı Raylı Sistem Test Altyapı’nın (HABRAS) ilk testi başarıyla gerçekleştirildi. Peki HABRAS nedir? HABRAS özellikleri neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Konya’da gerçekleştirilen Harp Başlığı Raylı Sistem Test Altyapısı'nın (HABRAS) ilk testinin özel kameralar ile çekilmiş görüntüleri paylaşılmasıyla HABRAS’ın ne olduğunun yanında HABRAS’ın özelikleri merak konusu oldu. HABRAS, mühimmat patlama/delme etkinliği test altyapısını oluşturacak. Tam açılımıyla Harp Başlığı Raylı Sistem Dinamik Test Altyapısı anlamı taşıyan HABRAS, 31 Ekim Çarşamba günü Milli Teknoloji Geliştirme Altyapı Açılış Töreni'nde gündeme geldi.

Teröristlerin kabusu olacak HABRAS 1 metre kalınlığındaki sığına imha edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan HABRAS hakkında şu açıklamaları yaptı: "Ulaştığımız seviye ile yetinemeyiz. İşte bu anlayışla savunma sanayine yüzde 65 olan millilik oranını daha da yukarılara taşıyacağız. SAGE geliştirdiği yüksek silah sistemleri ile savunma sanayimize büyük katkıda bulunuyor. HABRAS da bu katkılardan biridir. HABRAS'ın işleme alınması ile birlikte savunmaya sanayimiz sınırlı sayıda ülkenin sahip olduğu bir özelliğe sahip olacak. Bu kritik sistemin ülkemize ve savunma sanayimize hayırlı olmasını diliyorum." Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karaman'a yaptığı canlı bağlantıda, HABRAS test alanında 1 metre duvar kalınlığı olan sığınak delinerek imha edildi. İlk kez yapılan test 7 saniye sürdü ve başarıyla gerçekleştirildi. HABRAS, Mehmetçiğin korkusundan mağaralara sığınan teröristlerin korkulu rüyası oldu.