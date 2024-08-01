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Medya Habertürk’te kariyer gerekçeli değişiklik
Medya

Habertürk’te kariyer gerekçeli değişiklik

Yeniakit Publisher
2024-08-01 21:07:00 -
Habertürk’te kariyer gerekçeli değişiklik

Ciner Yayın Holding, Habertürk TV'de son olarak genel yayın yönetmenliği görevini üstlenen Mehmet Yeşilkaya'nın kariyerini farklı bir alanda sürdürme kararı aldığını açıkladı.

Ciner Yayın Holding'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Habertürk’te daha önce editör ve haber koordinatörü olarak görev yapan, son olarak da HABERTÜRK TV’nin genel yayın yönetmenliğini üstlenen değerli çalışma arkadaşımız Mehmet Yeşilkaya, kariyerini farklı bir alanda sürdürme kararı almıştır.

Sayın Yeşilkaya’ya bugüne kadar kurumumuza habercilik ve yöneticilik adına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederiz. Yeni çalışma hayatında başarılar dileriz."

Mehmet Yeşilkaya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

X hesabından ayrılık kararı ile ilgili bir paylaşım yapan Yeşilkaya, “Televizyon haberciliğinin referans kanalı Habertürk’ün gazetecilik kariyerimde çok önemli ve de çok kıymetli bir yeri oldu” ifadesini kullandı. Yeşilkaya, Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ ve Ciner Medya ailesine teşekkür etti.

 
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