Habertürk’te kariyer gerekçeli değişiklik

Ciner Yayın Holding'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Habertürk’te daha önce editör ve haber koordinatörü olarak görev yapan, son olarak da HABERTÜRK TV’nin genel yayın yönetmenliğini üstlenen değerli çalışma arkadaşımız Mehmet Yeşilkaya, kariyerini farklı bir alanda sürdürme kararı almıştır.

Sayın Yeşilkaya’ya bugüne kadar kurumumuza habercilik ve yöneticilik adına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederiz. Yeni çalışma hayatında başarılar dileriz."

Mehmet Yeşilkaya

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