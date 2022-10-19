Habertürk yazarı İYİ Parti'ye katılma kararı aldı! Dikkat çeken gelişme
CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş, Habertürk yazarı Prof. Dr. Kürşad Zorlu’nun İYİ Parti'ye katılacağını duyurdu.
CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş, aldığı son kulis bilgisini paylaştı. Barış Yarkadaş, İYİ Parti’nin Habertürk yazarı Prof. Dr. Kürşad Zorlu’yu da saflarına katacağını söyledi.
Yarkadaş ayrıca edindiği bilgilere göre, Zorlu’nun rozetini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in takacağını belirtti. Habertürk Yazarı Zorlu, böylece yeniden aktif siyasette yer alacak.