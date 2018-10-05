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Habertürk yazarı da dolandırıldı!

Habertürk yazarı Esin Övet, “Resmen dolandırıldım” başlıklı yazısında nasıl dolandırıldığını aktardı.

05 Ekim 2018 Cuma 18:37
Habertürk yazarı da dolandırıldı!

Habertürk yazarı Esin Övet, “Resmen dolandırıldım” başlıklı yazısında nasıl dolandırıldığını aktardı.

Övet, şunları kaydetti:

“Dolandırıcılar artık tuhaf yöntemlere başvurmuş durumda. Bin yıl düşünsem aklıma gelmeyecek bir şekilde dolandırıldım önceki gün.

Anlatıyorum sıkı durun. Ve sizler de dikkat edin.

Önceki gün Nişantaşı Grey’e Mehmet Davran ile buluşmak için gittim.

İçeriye girmemle yanıma orada çalışan Ayşegül’ün gelmesi bir oldu. Ben daha soluklanmamıştım bile.

Ayşegül, ‘Esin Hanım bir hanım geldi. Sizinle görüşmek istiyor. Tayfun Bey’in arkadaşıymış. Sizi de çok iyi tanıyormuş. Tayfun Bey size yönlendirmiş’ dedi. Ben de ‘Buyursun’ dedim.”

"O kadını arıyoruz biz de!"

Esin Övet, yaşananları şu ifadelerle aktardı:

“Kadın yanıma geldi ‘Esin Hanım nasılsınız. Sizi takip ediyorum. Zaten Tayfunla da sizi hep konuşuyoruz. Çok iyi bir insanmışsınız. Arada da Tayfun’a geliyorum. Sağ olsun bana desteklerini hiç esirgemez. Ben arada ona kalem getiririm. O da alır. Ben az önce Tayfun’u aradım. 'Ben toplantıdayım Esin oralardadır sana yardımcı olur’ dedi bana; ben de size geldim’ dedi önüme iki kutu kalem koydu. Ben de hiç düşünmeden arkadaşım Tayfun’un her konuda yardımsever olduğunu bildiğim için yanımda olan tüm parayı verdim.

Hatta bir de kadına ‘Kusura bakma yanımda bu kadar para var’ diye üzüntümü dile getirdim. Çünkü kadın dilenci gibi değil, gayet iyi konuşan, doğru düzgün görünümlü biriydi.

Kadın da parayı alır almaz ışık hızıyla uzaklaştı yanımdan. Sonra bir anda olayda bir tuhaflık olduğunu hissettim ve Tayfun Topal’ı aradım.

Tayfun’da ‘Aman sakın para vermeseydin. O kadını arıyoruz biz de. Herkesi dolandırıyor. Daha önce de bana gelip ‘Ben Fatih Altaylı’nın arkadaşıyım' diye aynısını yaptı’ demez mi? O an anladım ki fena dolandırılmıştım.”

Instagram'dan takip ediyor

Övet, arkadaşlarıyla da konuyu paylaştığını şöyle anlattı:

“Aradan zaman geçince yılların tecrübeli işletmecisi Sess’in sahibi Nedim Binler ve Bella Sombra’nın sahibi Şebnem Ercantürk geldi yanımıza.

Bizler de adam sarrafı sanarız kendimizi. Anlattım durumu onlara.

Nedim Binler ‘Esin aynısı benim başıma gelse kadın bana gelse ‘Tayfun’a ayıp olmasın diye o an tüm kalemleri alırım, daha fazla para veririm’ dedi. Aynısını Şebnem de söyledi. Yani hiç birimizin aklına kötü bir şey gelmez.

Yani burada hissettiğimiz duygu, ‘Arkadaşımız göndermiş aman ona mahçup olmayalım’ duygusu.

Ve bu duygumuzu bir dolandırıcı çok iyi biliyor, hem de Instagram hesabından hepimizi takip ederek ve bundan yararlanıyor.

Pes diyorum insanımıza. Pes diyorum vicdansızlara. Pes diyorum başka da bir şey demiyorum.

İyi niyetini kullanarak bir yere gelen, para elde eden her vicdansıza.”

 

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 18:37
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YORUM YAZ

  • Erdem Erdem 31 dk önce
    E hadi dolandırıcılar af isteyenlere bir iki kelam edin bakalım benim aracımı sahte kimlikle kiralayıp sattı karakolda teşhis de öncesi var sonrasında ki 2 tane daha sonra ki sayıyı daha bilmiyoruz 200 bin zararım var sen de 2 dizine kalem diyorsun paranın hepsi kaç kuruş ki.
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