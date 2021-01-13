Haberleşmeye ailecek 3 bin 736 TL harcadık
2020 yılının haberleşme sektöründe ödenen tutarlar belli oldu.
Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği’nin (TELKODER) verilerine göre, Türkiye’de 2020 yılında evlerinde bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir ailenin yıllık haberleşme gideri ortalama 3 bin 736 TL oldu.
Sabit telefona vergiler dahil aylık ortalama 42,37 TL ödenirken, 3 GSM operatörünün abonelerinin ortalama aylık ödemelerinin ise vergiler dâhil 49,89 TL’ye ulaştığı belirtildi.