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Haberleşmeye aile başına 2 bin 878 TL lira harcıyoruz

TELKODER'in raporuna göre, Türkiye'de bir sabit telefon ve bir genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyinin cep telefonu sahibi olduğu 4 kişilik bir ailenin yıllık ortalama haberleşme gideri 2 bin 813 TL'ye ulaştı- Sabit telefona aylık ortalama 25,80 TL, GSM operatörlerine 30,28 TL tutarında ödeme yapılıyor

29 Aralık 2018 Cumartesi 11:12
Haberleşmeye aile başına 2 bin 878 TL lira harcıyoruz

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - Türkiye'de bir sabit telefon ve bir genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyinin cep telefonu sahibi olduğu 4 kişilik bir ailenin aylık ortalama haberleşme gideri, vergiler dahil ortalama 239,84 TL. Yıllık gider ise 2 bin 878 TL.

AA muhabirinin Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) her yılın sonunda düzenli yaptığı analiz kapsamında açıkladığı "Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Araştırması"ndan derlediği verilere göre Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin haberleşme gideri yıllık 2 bin 878 TL olurken, bu rakamın 585 TL’sini devlete ödenen vergiler oluşturuyor.

2017 yılında yapılan analizde 4 kişilik bir ailenin haberleşme giderleri yaklaşık 2 bin 813 TL olarak hesaplanmıştı.

Telekomünikasyon alanının düzenleyici kuruluşu olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yayınladığı veriler ile TELKODER’in yaptığı genel sektör değerlendirmesi sonucunda bir sabit telefon ve bir genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyinin cep telefonu sahibi olduğu 4 kişilik bir ailenin aldığı haberleşme hizmetleri için vergiler dahil ayda ortalama 239,84 TL harcadığı belirlendi.


- Sabit telefona aylık 25,80 TL ödeniyor


TELKODER’in her yılın sonunda yaptığı analiz kapsamında açıkladığı Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Araştırması’na göre, sabit telefona aylık ortalama 25,80 TL ödeniyor. Aynı araştırmada, 3 GSM operatörünün abonelerinin ortalama aylık ödemelerinin ise 30,28 TL’ye ulaştığı belirtiliyor. Sabit internet bağlantısı için ise aylık ortalama 44,20 TL ödeniyor.

Bu giderlerin hepsine yüzde 18 KDV’nin yanı sıra, mobil telefon haberleşme, sabit telefon haberleşme için, sabit ve mobil internet hizmetleri için yüzde 7,5 Özel İletişim Vergisi'ni (ÖİV) de eklemek gerekiyor.

Devlete ödenen toplam 48,73 TL aylık vergi eklendiğinde, tüm bireyleri cep telefonu sahibi olan 4 kişilik bir ailenin haberleşme gideri vergiler dahil ayda ortalama 239,84 TL’ye, yılda ise yaklaşık 2 bin 878 TL’ye ulaşıyor.


- 2019’da haberleşme giderlerinde artış bekleniyor



Araştırmada, 2017 yılı sonuna kadar mobil telefonda yüzde 25, sabit telefonda yüzde 15 ve internet erişiminde yüzde 5 olarak uygulanan ÖİV'in, 2018 yılında tüm hizmetlerde yüzde 7,5 olarak değiştirildiği, bu nedenle 2018’de ödenen vergilerin 2017’ye göre biraz daha düşük olduğu bilgisi yer alıyor.

Ancak 2019’da Adil Kullanım Kotası’nın (AKN) kaldırılmasıyla Türk Telekom tarafından internet fiyatlarına yapılan zamlar dikkate alındığında önümüzdeki yıllarda giderlerdeki internet payının ve vergisinin artacağı öngörülüyor. Bu durumun 2019 yılı haberleşme giderlerinde de artışlara neden olacağı vurgulanıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak, "Haberleşme vatandaşlarımızın sahip olduğu en önemli özgürlüklerdendir. Ülkemizde 1999 Gölcük depremiyle hayatımıza geçici olarak giren Özel İletişim Vergisi 19 yıldır düzenli olarak alınmaya devam ediyor." diye konuştu.

Haberleşme hizmetlerine uygulanan vergilerin yüksek olduğuna işaret eden Arıak, 2019 yılında hem serbestleşmenin hızlandırılarak rekabetin artırılması hem de vergi yüklerinin hafifletilmesi hususunda devletin gerekli yaklaşımı göstereceğine inandığını söyledi.


- "Çok sık cihaz değiştiriyoruz"


TELKODER’in açıkladığı giderlere haberleşme cihazlarının bedellerinin dahil olmadığının altını çizen Arıak, ülke olarak kullanmadığımız özelliklere sahip cep telefonlarına çok yüksek paralar ödediğimizi ve bu cihazları çok sık değiştirdiğimizi vurguladı.

Arıak aile bütçeleri için bu harcamaların ağır bir yük olduğunu ve bu alışkanlığın değiştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 11:12
  1. 2018
  2. Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Araştırması
  3. haberleşme gideri
  4. TELKODER

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