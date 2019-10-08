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Haberleşme gönderileri temel ücreti 2.4 lira oldu

Bu yıl 20 grama kadar haberleşme gönderileri için temel ücret, KDV dahil 2,4 lira olarak belirlendi.

08 Ekim 2019 Salı 10:57
Haberleşme gönderileri temel ücreti 2.4 lira oldu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, Posta Hizmetleri Kanunu’nda yer alan hükümler kapsamında, haberleşme gönderileri için temel ücreti onayladı. Bu yıl 20 grama kadar haberleşme gönderileri için temel ücret, KDV dahil 2,4 lira olarak uygulanacak. Temel ücret geçen yıl KDV dahil 2 lira olarak uygulanıyordu. Söz konusu karar dünden itibaren uygulanmaya başlandı. Haberleşme gönderisi, Posta Hizmetleri Kanunu’na göre, kitap, katalog, gazete ve süreli yayınlar hariç, herhangi bir fiziksel araç üzerine yazılan veya elektronik ileti şeklinde hazırlanan, gönderici tarafından gönderi üzerinde belirtilen adrese sevk ve teslim edilmesi gereken telgraf da dahil her türlü gönderiyi kapsıyor.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 10:57
  1. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu
  2. Posta Hizmetleri Kanunu
  3. KDV

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