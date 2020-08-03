Haberleşme altyapısına 3,5 milyarlık yatırım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yılın ilk çeyreğinde haberleşme sektöründe yaklaşık 3,5 milyar lira yatırım yapıldığını bildirdi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca (BTK) hazırlanan “Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 2020 Yılı İlk Üç Aylık Pazar Verileri Raporu”na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, salgından tüm dünyanın önemli oranda etkilendiğini, haberleşme sektörünün ise bu dönemden güçlenerek çıktığını ifade etti.

Karaismailoğlu, 2020 yılının ilk çeyreği sonunda elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısının 456 olduğunu, bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısının da 823’ü bulduğunu bildirdi. Ocak-mart döneminde haberleşme sektöründe yapılan yatırım tutarının yaklaşık 3,5 milyar lira olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, Türk Telekom ve mobil işletmecilerin toplam yatırım miktarının yaklaşık 2,6 milyar lira olduğunu ve diğer işletmecilerce aynı dönemde 878 milyon lira yatırım gerçekleştirildiğini kaydetti. Karaismailoğlu, en önemli noktanın firmaların Ar-Ge ve yenileme yatırımlarına büyük önem vermesi olduğunu ifade etti.

Karaismailoğlu, bu yatırımların artarak sürmesi için hükümet olarak bilişim sektöründe yatırımın ve yatırımcının önünü açacak düzenlemeleri bir bir yaptıklarına işaret etti.