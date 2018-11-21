Haberler emniyeti harekete geçirdi! İstanbul merkezli dev operasyon

Geçtiğimiz günlerde sıkça haberlere konu olan bireysel silahlanma ve sosyal medyadan silah satışı, emniyet güçlerini harekete geçirdi.

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda, 19 tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 5 av tüfeği, 17 şarjör, 1 çelik yelek ve 158 mermi ele geçirildi.Sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen 30 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyadan silah satanlara eş zamanlı operasyon

Alınan bilgiye göre, Organize ve Siber Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekipler, bir şebekenin sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı silah ticareti yaparak haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Operasyonda çok sayıda silah yakalandı

Söz konusu soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 8 ilde 50 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 30 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 19 tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 5 av tüfeği, 17 şarjör, 1 çelik yelek ve 158 mermi ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.