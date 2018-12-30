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Haberler dijitalden takip edildi

Dijital yayın platformu Dergilik üzerinden 2018’de 80 milyondan fazla yayın okundu.

30 Aralık 2018 Pazar 09:34
Haberler dijitalden takip edildi

Dijital yayın platformu Dergilik üzerinde yayınları takip edenlerle, okunan yayın sayısı günden güne artıyor. Platform üzerinden 2018’de 80 milyondan fazla yayın okundu. Yerli ve yabancı, haftalık ve aylık dergilerin yanı sıra yerel ve ulusal gazeteleri de takipçileriyle buluşturan platform sadece Dergilik okuyucularına özel sunulan birçok yayını da sundu. Dijital yayın okunma oranı ise 2017’ye göre üç kat artış gösterdi. Platformda, yıl sonu itibarıyla 500’ü yerli 900’ü yabancı olmak üzere 1400 dergi ve 50 gazete yer aldı.

80 milyon indirme

Dergilik’in rafındaki yayınlar yılın 12 ayında toplam 80 milyon kez indirilerek geçen yılki rekorunu kırdı. 2017’ye göre indirilen dergi sayısı 50 milyon artışla 70 milyona, gazete sayısı ise 8 milyon artışla 11.2 milyona ulaştı. 6 milyon farklı kullanıcıya ulaşan Dergilik’in aktif kullanıcı sayısı 1.5 kat artmış oldu. 2018’de en çok okuyan 5 şehir ise İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Bursa olarak yer aldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 09:34
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Diyarbakır
  4. Bursa
  5. Ankara
  6. Dijital yayın platformu
  7. Dergilik

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