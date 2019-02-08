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Haberi alan Ronaldo yıkıldı! Annesi canlı yayında açıkladı

İtalyan devi Juventus'ta forma giyen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, "Bundan kimsenin haberi yok. Şu anda yaşam savaşı veriyorum" dedi.

08 Şubat 2019 Cuma 19:35
Haberi alan Ronaldo yıkıldı! Annesi canlı yayında açıkladı

İtalya Serie A'da Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo, annesi Dolores Aveiro'dan gelen bir haberle büyük üzüntü yaşadı. Annesine düşkünlüğü ile bilinen Portekizli dünyaca yıldızı, annesinin ikinci kez ciddi bir hastalığa yakalandığını öğrendi.

Daha önce 2007 yılında göğüs kanseri teşhisi konulan ve aldığı tedavi sonrası kanseri yenmeyi başaran 64 yaşındaki Dolores Aveiro, Portekiz'de katıldığı bir programda "Bundan kimsenin haberi yok ama yaşam savaşı veriyorum" açıklamasında bulundu.

Madrid'de operasyon geçirdiğini açıkladı

Dört çocuk annesi Dolores Aveiro, canlı yayında yaptığı açıklamada "Diğer göğsümden de bir operasyon geçirdim. Bunu herkesten sakladım. Kemoterapi tedavisi gördüm. Şu anda yaşam savaşı veriyorum" ifadelerini kullandı. Dolores Aveiro, geçirdiği operasyon hakkında Madrid'de olması dışında detay vermezken, kimsenin bu yaşadıklarından haberdar olmadığını tekrarladı.

Ronaldo, 100 bin sterlin bağışlamıştı

Cristiano Ronaldo, 2009 yılında annesini kanserden kurtaran ve hayatını kurtaran hastaneye, tedavi merkezi yapılması için 100 bin sterlin bağışlamıştı.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 19:35
  1. İtalya
  2. Portekiz
  3. İtalya Serie A
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