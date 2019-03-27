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Haber, toplantı sırasında geldi: Proje bugün itibariyle hayata geçiyor

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meslek Komiteleri Ortak Toplantısında konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesinin teklif dosyasının Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandığını söyledi.

27 Mart 2019 Çarşamba 16:06
Haber, toplantı sırasında geldi: Proje bugün itibariyle hayata geçiyor

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meslek Komiteleri Ortak Toplantısında konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesinin teklif dosyasının Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandığını söyledi.


İZTO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir’in tarım sektöründeki potansiyelini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilmek istenen Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesinin teklif dosyasının Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandığının müjdesini vererek, “Proje bugün itibariyle hayata geçmiş oluyor” dedi.



"Ekonomide olumlu gelişmeler oluyor"


Ekonomik olarak da farklı ve genellikle olumlu gelişmeler yaşandığını belirten Özgener, şöyle devam etti:


"ABD Merkez Bankası FED politika faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 2,25 - yüzde 2,50 aralığında tuttu. Avrupa ve Çin ekonomilerinin yavaşladığı dikkate alınacak olursa ABD ekonomisinin de etkilenmesi sonucu küresel düzeyde bir yavaşlama etkisi ortaya çıkabileceği öngörülüyor. Otomotiv sektöründeki ÖTV ve KDV indiriminin uzatılmasını takiben, 2. el piyasasındaki KDV uyuşmazlığı konusu da çözümlendi. İzmir Ticaret Odası, EBSO, İTB ve EİB ile Vakıfbank arasında kredi protokolü imzaladık. İmzalanan kredi protokolünün amacı üyelere uygun koşullarda uzun vadeli kredi kullandırılmasının sağlanmasıdır."



İstihdam Seferberliği


“Burası Türkiye, Burada İş Var İstihdam Seferberliği 2019” kampanyasında da önemli bir performans gösterildiğini vurgulayan Özgener, "4 Mart tarihi itibariyle Odamızda İstihdam Seferberliği Danışma Masası kurduk. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Çalışma ve İş Kurumu İzmir İl Müdürlüğünden yetkili personeller, Odamız uzmanlarıyla birlikte görev yaptılar. 7 Mart 2019 tarihinde yeni nesil istihdam teşviklerini hazırlayan Prof. Dr. Cem Kılıç ile birlikte İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ekrem Gülcemal ve İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Kadri Kabak’ın katılımıyla İstihdam Seferberliği Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Odamız İstihdam Masası ve call center aracılığıyla istihdam destekleri hakkında üyelerimize detaylı bilgiler verilmeye devam ediliyor. İstihdam Seferberliği Kampanyası kapsamında Oda olarak dijital medyadan, gazete ilanlarından ve açıkhava reklamlarından hedef kitlelerimize ulaştık” ifadelerine yer verdi.



İhracat Destek Ofisi


İhracat Destek Ofisinin ihracat yapmak isteyen üyelere danışmanlık hizmeti verdiğini, halihazırda ihracat yapan üyelere ise yurt dışı pazarlarını çeşitlendirmeleri için destek olduğunu hatırlatan Özgener, ofisten şu ana kadar toplam 525 üyenin faydalandığını belirtti.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 16:06
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