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Haber geldi! MİT, TSK ve ÖSO anında harekete geçti! Afrin'e...

Bugün Azez'de, PYD lideri teröristler tarafından Afrin'de patlatılmak üzere hazırlanan bir bombalı araç; MİT, TSK ve Özgür Suriye Ordusuna ait güvenlik güçleri tarafından düzenlenen ortak operasyonla geçirildi.

24 Temmuz 2018 Salı 23:08
Haber geldi! MİT, TSK ve ÖSO anında harekete geçti! Afrin'e...

Habertürk'ün haberine göre; istihbarat timlerinin takibinde olan teröristlerin hazırladıkları bombalı araç, Münbiç bölgesinden Fırat Kalkanı Harekat Alanı'na sokulmaya çalışıldı. Ve buradan Afrin'e gönderilmesi planlandığı ifade edildi.  

TSK'nın Afrin'i ele geçirmesinden sonra bölgeyi istikrarsızlığa uğratmak isteyen PYD /PKK mensuplarının Afrin'e yönelik eylem arayışlarının devam ettiği bildirilmekte. 

 



Aracın ele geçirilmesi akabinde bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirildiği, aracın gizli bölmelerine çok sayıda plastik patlayıcı yerleştirilerek etkisinin artırılması için mayın ve tüp ile kuvvetlendirildiği, patlaması halinde geniş çaplı hasar verebileceği aktarıldı. 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 23:08
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