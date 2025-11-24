Haber alınamayan üniversite bölüm başkanı, ölü bulundu!

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Başkanı ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semih Serkant Aktuğ’dan bir süre haber alamayan yakınları ve mesai arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla Doç. Dr. Serhat’ın kaldığı lojmana sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YERDE HAREKETSİZ BULUNDU

İtfaiye ekipleri, merdivenli araçla Aktuğ’un kaldığı apartmanın 4’üncü katındaki dairesine ulaştı. İçeri giren ekipler, Aktuğ’u yerde hareketsiz halde buldu. Yapılan incelemede, Aktuğ’un hayatını kaybettiği tespit edildi. Aktuğ’un cenazesi, incelemelerin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.