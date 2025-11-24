Araba değişim süresi uzuyor: Toyota yeni nesil araçlarında 9 yıllık döngüye geçiyor

Ayrıca, çoğu sürücünün istediği son şey, aracını aldıktan sonra sürekli markaya bağımlı olmak. Ancak OTA güncellemeleri sayesinde birçok marka bazı özellikleri abonelikle sunmaya başladı bile. Yani tıpkı bir telefon hattı veya bir yayın platformu gibi araç kullanırken de aylık ödeme istemeleri mümkün hâle geliyor. Elbette Toyota bu konuda yalnız değil. Ford, Chevrolet gibi birçok büyük marka da yazılım tanımlı araçlara yönelerek model ömrünü uzatmayı ve üretim maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor. SDV'ler daha esnek bir altyapı sunsa da ne yazık ki yeni abonelik modellerini de beraberinde getiriyor ve bu durum pek heyecan verici değil.