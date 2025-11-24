Haber Merkezi Giriş Tarihi: Araba değişim süresi uzuyor: Toyota yeni nesil araçlarında 9 yıllık döngüye geçiyor
Otomotiv sektöründe yazılım tanımlı araçlara (SDV) geçiş hızlanırken, Toyota amiral gemisi modellerinin yaşam döngüsünü 5 yıldan 9 yıla uzatmaya hazırlanıyor. Bu uzun ömrün anahtarı, araçları satın alındıktan sonra dahi Over-the-Air (OTA) yazılım güncellemeleriyle güncel tutmak olacak. Ancak bu yeni gelişme ile birlikte abonelik tabanlı özellikler ve potansiyel veri güvenliği riskleri tartışmalarını da beraberinde getiriyor.