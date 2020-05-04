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Aktüel

Haber alınamayan otizmli Taha Yiğit için aramalar Arnavutköy'de yoğunlaştırıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-04 13:12:50 -
Haber alınamayan otizmli Taha Yiğit için aramalar Arnavutköy'de yoğunlaştırıldı

İSTANBUL (AA) - Yaklaşık 15 gündür kendisinden haber alınamayan 19 yaşındaki otizmli ve epilepsi hastası Taha Yiğit’i arama çalışmaları, en son görüldüğü Arnavutköy ilçesinde devam ediyor.

Küçükçekmece’deki evinden 20 Nisan'da ayrılan, birer gün arayla Başakşehir ile Sefaköy'de görülen Taha için Taşoluk, Bolluca ve Haraççı’da görüldüğüne dair çok sayıda ihbar yapıldı.

Bu nedenle Arnavutköy’de yoğunlaştırılan arama çalışmaları için 15 kişiden oluşan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı devreye girdi.

Arama çalışmalarına annesi de katılan Taha'nın, evden ayrılırken üzerinde mavi mont, kot pantolon ve spor ayakkabı olduğu belirtiliyor.

Arama ekipleri, Taha Yiğit'i görenlerin 155'i aramasını istedi.

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