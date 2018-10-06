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Haber alınamayan gazetecinin köşesi boş kaldı

Washington Post gazetesinde yazan Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardından, çalıştığı gazete, Suudi ismin köşesini boş bırakarak, "Eksik bir ses" başlığını attı.

06 Ekim 2018 Cumartesi 12:35
Haber alınamayan gazetecinin köşesi boş kaldı

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı, günlerdir kayıp. Kaşıkçı’nın nerede olduğu bilinmezken, köşe yazarlığı  yaptığı dünyaca ünlü Washington Post gazetesi, Suudi ismin köşesini boş bıraktı.

“Eksik bir ses”

Gazete, Kaşıkçı’nın köşesini boş bırakırken, sütunun başına, “Eksik bir ses” başlığını attı.

“Burada olmalıydı”

Washington Post’un internet sitesinde ise, Kaşıkçı'nın köşesine girildiğinde okuyucuları beyaz bir sayfa karşılıyor. Sayfanın altında şu şekilde bir editör notu yer alıyor:

Cemal Kaşıkçı bir Suudi gazeteci ve yazar. Aynı zamanda Washington Post Küresel Fikirler için yazan bir köşe yazarı. Kaşıkçı'nın sözleri yukarıdaki boşlukta yer almalıydı, ancak Salı öğleden sonra rutin bir konsolosluk işlemi için İstanbul'daki Suudi konsolosluğuna girdikten sonra kendisinden haber alınamadı.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 12:35
  1. İstanbul
  2. Washington Post
  3. Cemal Kaşıkçı

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