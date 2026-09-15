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Yerel Haber alınamayan esnaftan acı haber! Tarlada ölü bulundu
Yerel

Haber alınamayan esnaftan acı haber! Tarlada ölü bulundu

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Haber alınamayan esnaftan acı haber! Tarlada ölü bulundu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde pencere işi yapan ve kendisinden bir süredir haber alınamayan esnaf, tarlada ölü bulundu.

Akyazı sanayisinde pencere işi yapan 32 yaşındaki Erdem D.'den sabah saatlerinden itibaren haber alınamadı. Kendisine ulaşamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine arama çalışması başlatıldı. Erdem D., bir süre sonra Cumhuriyet Mahallesi Yuvalak Caddesi yakınlarındaki bir tarlada hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Erdem D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İşlerinin bir süredir iyi gitmediği iddia edilen öğrenilen 36 yaşındaki esnafın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

Erdem D.'nin kesin ölüm nedeni, yapılacak olan detaylı inceleme ve otopsi raporunun ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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