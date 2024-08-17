Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın efsane yapımlarından Hababam Sınıfı'nda 'Bacaksız' karakterine hayat veren oyuncu Tuncay Akça hayatını kaybetti.
Yeşilçam'ın efsane yapımlarından Hababam Sınıfı'nda 'Bacaksız' karakterine hayat veren oyuncu Tuncay Akça hayatını kaybetti.
Hababam Sınıfı filminde 'Bacaksız' rolüyle bilinen oyuncu Tuncay Akça, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Akça'nın cenazesinin bugün Şakirin Camii’nden son yolculuğuna uğurlanacağı ve Karacaahmet Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi.
Unutulmaz 'Hababam Sınıfı' filminde 'Bacaksız' lakaplı öğrenci rolüyle tanınan Tuncay Akça (60) kalp krizi sonucu İstanbul'da hayatını kaybetti. Akça'nın ölüm haberini menajeri Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
TUNCAY AKÇA KİMDİR?
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16 Aralık 1963 yılında Kastamonu'da dünyaya geldi. Tuncay Akça, Hababam Sınıfı'nda "Bacaksız" lakaplı rolü ile tanındı. Yol Filminde Yusuf karakterini oynadı. 1995-2002 yılları arasında ise Bizimkiler dizisinde 'Manav Adem' rolüne hayat verdi.