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Siyaset Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı o partiye katıldı! Siyasete atıldı
Siyaset

Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı o partiye katıldı! Siyasete atıldı

Hababam Sınıfı'nda "Bacaksız" rolüyle hafızalara kazınan Tuncay Akça İYİ Parti'ye katılma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-06 14:13:00 - 2022-08-06 15:08:34
Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı o partiye katıldı! Siyasete atıldı

Hababam Sınıfı'nda "Bacaksız" rolüyle tanınan Tuncay Akça'dan flaş bir karar geldi. Oynadığı sahnelerdeki gülüşüyle tanınan Akça, İYİ Parti'ye katıldı.

Akça'nın üyeliğini İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığında yaptı. Sıcak gelişmeyi duyuran İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fisun Mehlika Toca, "Pervasız çocuk gülüşlerimizi her daim hatırlatan, Türk sinemasının değerli sanatçısı Sayın Tuncay Akça İYİ Parti'ye katılarak gücümüze güç katmıştır. Hoş geldin İYİ adam" dedi.

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