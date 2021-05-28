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Dünya Haaretz itiraf etti: Gazze’de 67 çocuğu katlettik
Dünya

Haaretz itiraf etti: Gazze’de 67 çocuğu katlettik

İsrail gazetesi, Siyonistlerin 11 günlük saldırısında şehit olan Filistinli çocukların fotoğraflarını birinci sayfasından paylaşıp, “Gazze’de 67 çocuk öldürüldü, savaşın bedeli bu” manşetini attı.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 11:10:00 -
Haaretz itiraf etti: Gazze’de 67 çocuğu katlettik

Barbar İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında katledilen masum çocuklar, Siyonist gazeteye manşet oldu. İsrail’in önde gelen gazetelerinden Haaretz, dünkü sayısında İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 10 Mayıs’ta başlattığı ve 11 gün süren saldırılarında hayatını kaybeden Gazzeli çocukların fotoğraflarını yayımladı. Haaretz’in İbranice nüshasının ilk sayfası, Siyonist ordusunun Gazze Şeridi’ne düzenlediği barbar saldırılarda yaşamını yitiren Filistinli çocukların fotoğraflarına ayrıldı. Saldırılarda hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarına yer verilen haber için “Gazze’de 67 çocuk öldürüldü, savaşın bedeli bu” manşeti kullanıldı.

Çocuk şehit sayısı 66 olarak açıklanmıştı

İsrail gazetesinin 6 olarak duyurduğu Filistinli şehit çocuk sayısını Gazze’deki Sağlık Bakanlığı 66 olarak duyurmuştu.
Öte yandan; İsrail’in Bureyc Mülteci Kampı’nı hedef alan son saldırılarında yaralanan Ahmed Ammar’ın (33) yaşamını yitirdiği belirtildi. Böylece siyonist saldırılarda şehit sayısı 66’sı çocuk, 39’u kadın olmak üzere 255 olarak paylaşıldı.

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