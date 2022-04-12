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Spor Haaland'a çılgın teklif!
Spor

Haaland'a çılgın teklif!

Borussia Dortmund'un yıldızı Haaland için Manchester City'nin teklifi ortaya çıktı. İngiliz ekibi, 5 yıllık sözleşme imzalamak istediği Norveçli golcü için Dortmund'a 75 milyon euro, oyuncuya ise 70 milyon euro komisyon ve yıllık 30 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-12 23:35:00 -
Haaland'a çılgın teklif!

Dünya devi Manchester City, performansıyla Avrupa'yı kasıp kavuran Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Erling Haaland'ı renklerine bağlamak için gemileri yaktı.

175 milyon euroluk teklif

Sporx'in İtalyan basınından aktardığı habere göre, İngiliz ekibi, Haaland için 5 yıllık sözleşme düşünürken kulübü Dortmund'a 75 milyon euro, oyuncuya ise 70 milyon euro komisyon ve yıllık 30 milyon euro ücret sunan bir teklif paketi hazırladı.

Haaland karar vermedi

Mali olarak en iyi şartların Manchester City tarafından sunulacağını bilen Erling Haaland'ın yine de henüz kararını vermediği ifade edildi. Haaland bu sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 25 maçta 23 gol 6 asist kaydetti.

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