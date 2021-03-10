Haaland Dortmund'ı kurtardı
Şampiyonlar Ligi'nde Sevilla'yla 2-2 berabere kalan Dortmund çeyrek finale çıktı. Daha önce oynanan son 16 turunda Dortmund 3-2'lik skorla kazandı.
Dortmund ve Sevilla, Signal Iduna Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabaka 2-2 sona erdi ve Alman ekibi çeyrek finale yükseldi.
Dortmund, Haaland'ın 35. dakikada kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıya etkili başlayan Dortmund, Haaland'ın 55. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Sevilla, 67. ve 90+6. dakikada En-Nesyri'nin golleriyle beraberliği yakalasa da Dortmund adını çeyrek finale yazdırdı.