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Spor Haaland Dortmund'ı kurtardı
Spor

Haaland Dortmund'ı kurtardı

Şampiyonlar Ligi'nde Sevilla'yla 2-2 berabere kalan Dortmund çeyrek finale çıktı. Daha önce oynanan son 16 turunda Dortmund 3-2'lik skorla kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 02:51:00 -
Haaland Dortmund'ı kurtardı

Dortmund ve Sevilla, Signal Iduna Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabaka 2-2 sona erdi ve Alman ekibi çeyrek finale yükseldi.

Dortmund, Haaland'ın 35. dakikada kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya etkili başlayan Dortmund, Haaland'ın 55. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Sevilla, 67. ve 90+6. dakikada En-Nesyri​'nin golleriyle beraberliği yakalasa da Dortmund adını çeyrek finale yazdırdı.

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