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Ha terör devleti İsrail ha terör devleti ABD Ateşkes isteyenlere bakın ne yaptılar?

Yeniakit Publisher
2023-11-16 14:06:00 -

ABD’nin başkenti Washington’da polis, Kongre binası yakınındaki Demokratik Ulusal Komitesi önünde gerçekleştirilen "Gazze'de ateşkes" gösterisine sert müdahalede bulunarak eylemcileri dağıttı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne 41 gündür gerçekleştirdiği saldırılara ve ABD’nin Tel Aviv yönetimine verdiği desteğe uluslararası kamuoyunun tepkileri giderek artıyor. ABD’nin başkenti Washington DC’de Siyonizm karşıtlığıyla bilinen “Jewish Voice for Peace” (Barış için Yahudi Sesi) ve "IfNotNow" adlı sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla "Gazze’de ateşkes ilan edilmesi" talebiyle gösteri düzenlendi. Kongre binası yakınındaki Demokratik Ulusal Komite (DNC) önünde gerçekleştirilen gösteride Gazze’ye destek sloganları atıldı. Filistin yanlısı göstericilere polisten müdahale ise gecikmedi. Polis, göstericileri merdivenlerden sürükleyerek dağıtmaya çalıştı, ayrıca biber gazı kullandı.

1 gözaltı

ABD Kongre Binası Polisinden yapılan açıklamada, gösteriye yaklaşık 150 kişinin katıldığı, müdahale sırasında 6 polisin yaralandığı, 1 kişinin "polise saldırı" nedeniyle gözaltına alındığı duyuruldu.

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