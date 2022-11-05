Ha Refah-Ana’yı yıkmışsın, ha da Refahyol’u!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, azılı Erbakan karşıtı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, “Refah-Ana Koalisyonunu (Refah Partisi- Anavatan Partisi arasında) ben yıktım, kadınlarla yıktım.” sözünü köşesine taşıdı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Saadet Partililerden başlayın.

Ali Babacan’a.

Ahmet Davutoğlu’na kadar..

Hepsi, “Ak Parti, 28 Şubat’çı Doğu Perinçek ile beraber” diyorlar..

Doğu Perinçek ile AK Parti arasında resmi bir görüşme yok ama..

Resmi bir ittifak yok ama..

Cumhur İttifakı, AK Parti+MHP+BBP arasında ama..

Varsayalım Doğu Perinçek de, bu ittifaka katılmak istiyor.

Veya gönüllü destek sunuyor..

Doğu Perinçek’in AK Parti’ye katkısı kaç?

Veya şöyle soralım, “AK Parti mi büyük ortak, yoksa Perinçek’in partisi mi?”

Daha açık soralım..

“İhtilaf halinde, AK Parti’nin mi dediği olur, Perinçek’in mi?”

AK Parti’nin oyu % 42, Perinçek’in ise % 1 bile değil..

O halde..

AK Parti’nin dediğine öncelik verilir.

Peki aynı hususu, Millet İttifakı’nda değerlendirelim..

28 Şubatçılık konusunda, CHP de, en az eskinin Perinçek’i kadar katı ve ısrarlı değil mi?

O halde, Karamollaoğlu, Babacan, Davutoğlu, kendi yanlarındaki 28 Şubatçı CHP’ye bakmadan, niye Perinçek’e göz dikiyorlar?

Ve daha önemlisi, Millet İttifakında ihtilaf olursa..

% 25’lik CHP’nin dediği mi olur, yoksa % 1’ler seviyesindeki SP, DEVA, Gelecek’in dediği mi?

Tabii ki CHP’nin dediği tercih edilecektir..

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