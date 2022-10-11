Ha bu da size kapak olsun! Ahlaksız FOX TV'ye büyük şok
Türk toplumunun örf ve âdetleriyle taban tabana zıt yapımlara yer veren FOX TV'de yayınlanan Mahkum dizisi, büyük şok yaşadı.
Türk toplumunun örf ve âdetleriyle taban tabana zıt yapımlara yer veren FOX TV'de yayınlanan Mahkum dizisi, büyük şok yaşadı. 2. sezonu ile ekran macerasına kaldığı yerden devam eden dizi, sınıfta kaldı. Orijinal senaryoyu ilk sezonda bitiren Mahkum, final kararı aldı.
Güney Kore dizisi Innocent Defendant’tan uyarlanan ve ikinci sezonu başlayan dizi, 31 veya 32. bölümü ile final yaparak ekranlara veda edecek.