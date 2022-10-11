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Gündem Ha bu da size kapak olsun! Ahlaksız FOX TV'ye büyük şok
Gündem

Ha bu da size kapak olsun! Ahlaksız FOX TV'ye büyük şok

Türk toplumunun örf ve âdetleriyle taban tabana zıt yapımlara yer veren FOX TV'de yayınlanan Mahkum dizisi, büyük şok yaşadı.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 11:27:00 -
Ha bu da size kapak olsun! Ahlaksız FOX TV'ye büyük şok

Türk toplumunun örf ve âdetleriyle taban tabana zıt yapımlara yer veren FOX TV'de yayınlanan Mahkum dizisi, büyük şok yaşadı. 2. sezonu ile ekran macerasına kaldığı yerden devam eden dizi, sınıfta kaldı. Orijinal senaryoyu ilk sezonda bitiren Mahkum, final kararı aldı.

 

Güney Kore dizisi Innocent Defendant’tan uyarlanan ve ikinci sezonu başlayan dizi, 31 veya 32. bölümü ile final yaparak ekranlara veda edecek.

 

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