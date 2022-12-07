Häfele 2023’te hızlı büyüyecek

Häfele Türkiye ve Bölge Ülkeler İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun, “Häfele Concept modelimizle konutun satış sebebi olduk. Şu anda toplamda 31 bin konutta numune dairelerdeyiz. 2023’te bu sayının 100 bini aşacağını öngörüyoruz” dedi.

İlerisi için umutlu olan Uytun, “Türkiye’de 2023’te tekrar çok hızlı büyümeye geçeceğiz. Häfele Concept, önümüzdeki yıl pazarı domine edecek” dedi. Häfele’nin konutta önemli bir satış argümanı olduğunu vurgulayan Hilmi Uytun, “Bu tarafta en büyük paydaşlarımız mimarlar ve müteahhitler. Onlara güzel bir iş fikri geliştirdik. Burada bir konuta sistemsel yaklaşıp renk ve stilleri bir araya getiriyoruz. Bugün markalı konutların neredeyse tamamında varız. Satışı destekleyen ve markaya güç katan bir konseptten bahsediyoruz. Müteahhitlerimiz ve üretici iş ortaklarımız ile bu fikrin dünyaya açılacağını öngörüyoruz” diye konuştu.